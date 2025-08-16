Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру чемпіонату Англії-2025/26 Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Арсенал.

Поєдинок відбудеться в неділю, 17 серпня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу в один гол або нічия", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Дьокереша.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.86.

Слідкуйте за протистоянням Манчестер Юнайтед — Арсенал на Football.ua.