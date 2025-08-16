Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Манчестер Юнайтед — Арсенал, Getty Images
16 серпня 2025, 23:54
У рамках першого туру чемпіонату Англії-2025/26 Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Арсенал.
Поєдинок відбудеться в неділю, 17 серпня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу в один гол або нічия", представлений показником 1.87.
Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Дьокереша.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.86.
Слідкуйте за протистоянням Манчестер Юнайтед — Арсенал на Football.ua.