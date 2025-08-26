Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Серветт.

Шахтар — Серветт 1:1 Відео голів та огляд матчу 21.08.2025

Друга очна зустріч українського й швейцарського клубів відбудеться в четвер, 28 серпня. Початок протистояння на Стад де Женев у Женеві (Швейцарія) — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря (основний час) можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Серветта оцінюється показником 4.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

Вихід швейцарців до наступного раунду турніру оцінюється в 3.25, а українців — в 1.34.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря (осн. час) і тотал менше 4,5", представлений показником 2.30.

Коефіцієнтом 1.85 оцінена ймовірність відкриття рахунку в матчі протягом стартових 26 хвилин.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 3,0". На нього можна поставити з показником 1.88.

