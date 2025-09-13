Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ювентус — Інтер, Getty Images
13 вересня 2025, 13:23
У рамках третього туру чемпіонату Італії-2025/26 туринський Ювентус прийматиме міланський Інтер.
Ювентус — Інтер. Анонс і прогноз на матч
Поєдинок відбудеться в суботу, 13 вересня, на Альянц Стедіум у Турині. Початок — о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворита в протистоянні немає. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.81, тоді як потенційний успіх Інтера теж оцінюється показником 2.81. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.05.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Ювентус не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.21.
Коефіцієнтом 3.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні". На нього можна поставити з показником 1.92.
Слідкуйте за матчем Ювентус — Інтер на Football.ua.