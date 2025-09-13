Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру чемпіонату Італії-2025/26 туринський Ювентус прийматиме міланський Інтер.

Ювентус — Інтер. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться в суботу, 13 вересня, на Альянц Стедіум у Турині. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворита в протистоянні немає. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.81, тоді як потенційний успіх Інтера теж оцінюється показником 2.81. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Ювентус не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.21.

Коефіцієнтом 3.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні". На нього можна поставити з показником 1.92.

Слідкуйте за матчем Ювентус — Інтер на Football.ua.