Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги-2025/26 лондонський Арсенал прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в неділю, 21 вересня, на стадіоні Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 4.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Кількість голів Манчестер Сіті: 1", представлений показником 2.30.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Ерлінга Голанда — 2.30.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.19.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Манчестер Сіті на Football.ua.