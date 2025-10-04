Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Челсі прийматиме Ліверпуль.

Челсі — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться в суботу, 4 жовтня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.32, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2.87. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал матчу: менше 3,0", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха, тоді як потенційний гол Жуана Педро — 2.75.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Ліверпуль не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 3.10.

