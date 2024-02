Вінгера Мілана Рафаеля Леау визнано автором найкращого голу тижня в Лізі Європи, повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 24-річний португалець випередив Анхело Пресіадо (Спарта), Мауро Ікарді (Галатасарай) та Егіналду (Шахтар), який відзначився голом у ворота Марселя.

У матчі проти Ренна (3:0) Леау п'ятою гарно віддав передачу на забігання партнеру по команді, після чого йому повернули м'яч і він у дотик пробив точно у ворота.

