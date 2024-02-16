Ліга Європи

Вінгер "гірників" відзначився голом у ворота Марселя.

Вінгера Мілана Рафаеля Леау визнано автором найкращого голу тижня в Лізі Європи, повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 24-річний португалець випередив Анхело Пресіадо (Спарта), Мауро Ікарді (Галатасарай) та Егіналду (Шахтар), який відзначився голом у ворота Марселя.

У матчі проти Ренна (3:0) Леау п'ятою гарно віддав передачу на забігання партнеру по команді, після чого йому повернули м'яч і він у дотик пробив точно у ворота.

So classy 🤤



Rafael Leão wins #UEL Goal of the Week with this skill and finish 🥇@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/HO3sBNIBJK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2024

Цього сезону Леау провів 29 матчів, у яких забив сім голів та віддав дев'ять гольових передач.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.