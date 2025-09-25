Ліга Європи

"Віллани" готуються до матчу з Болоньєю.

Головний тренер бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері висловився напередодні матчу першого туру загального етапу Ліги Європи з італійською Болоньєю. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Грати у єврокубках – це фантастика. Я дійсно люблю грати в єврокубках і дуже вдячний Астон Віллі за те, що вона дає мені цю можливість.

Звичайно, ми теж допомогли клубу досягти цього. Я сказав гравцям, що для мене єврокубки – це завжди мрія. Ділитись цим з вболівальниками — два роки тому у Лізі конференцій Вілла Парк завжди був приголомшливим. Торік у Лізі чемпіонів було те саме.

Болонья — дуже сильна команда. Минулого року вони грали з нами в Лізі чемпіонів. Ми виграли, але матч був складним. У них той же тренер, багато гравців залишилися, і їх стиль практично не змінився. Вкрай агресивна манера гри з персональним пресингом, це дуже складний суперник. Ми готуємося до матчу і з нетерпінням чекаємо на нього", — заявив Емері.

Матч між Астон Віллою та Болоньєю відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.