Ліга Європи

Результати матчів ЛЄ.

Завершились матчі першого слоту третього туру загального етапу Ліги Європи.

У матчі між Зальцбургом і Ференцварошем глядачі побачили п’ять голів. Після першого тайму лідирували австрійці, але угорський клуб на початку другого тайму вибухнув трьома забитими м’ячами за десять хвилин. Зальцбург зумів відповісти лише голом престижу на 72-й хвилині. Перемога угорців — 3:2

У Туреччині Фенербахче мінімально здолав Штутгарт — 1:0. Єдиний гол у зустрічі з пенальті забив Актюркоглу на 34-й хвилині. Попри скромний рахунок, матч видався емоційним і напруженим.

Фенербахче – Штутгарт 1:0

Гол: Актюркоглу, 34 (пен)

Невдачі Рейнджерс продовжуються — шотландський клуб без шансів програв норвезькому Бранну з рахунком 0:3. Господарі забивали рівномірно протягом гри — Корнвіг відкрив рахунок на 40-й хвилині, Серенсен подвоїв перевагу на 55-й, а фінальну крапку поставив Гольм на 79-й.

Бранн - Рейнджерс 3:0

Голи: Корнвіг 40, Серенсен 55, Гольм 79

Брага здобула третю поспіль перемогу, впевнено обігравши Црвену Звезду 2:0. Наварро відкрив рахунок у середині першого тайму, а після перерви Доргелес закріпив перевагу португальців. Для сербського клубу матч виявився подвійно невдалим — через травму поле залишив Марко Арнаутович. Брага лідирує у своїй групі з дев’ятьма очками, тоді як Црвена Звезда має лише один бал.

Брага — Црвена Звезда 2:0

Голи: Наварро, 22, Доргелес, 72

Бельгійський Генк і іспанський Бетіс розійшлися миром — 0:0. Обидві команди мали моменти, але забити не зуміли. Після трьох турів у Бетіса п’ять очок, у Генка — чотири, і обидва клуби поки залишаються у зоні виходу до 1/16 фіналу.

А в Нідерландах Гоу Ехед Іглз створив гучну сенсацію, здолавши Астон Віллу 2:1. Гессан відкрив рахунок на 4-й хвилині, але господарі відповіли голами Сюре та Дейла, оформивши неочікувану перемогу над представником англійської Прем’єр-ліги.

Гоу Ехед Іглз – Астон Вілла 2:1

Голи: Сюре, 42, Дейл, 61 – Гессан, 4

Також Ліон обіграв Базель 2:0, Болонья на виїзді здолала ФКСБ 2:1