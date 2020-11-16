Украина

Наставник Динамо высказался о регулярных случаях заражения коронавирусом в его команде.

Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в мировой футбол. Ежедневно подтверждаются и выявляются новые случаи положительных тестов на COVID-19 внутри клубов и национальных сборных, в том числе и у самих игроков.

Динамо не стало исключением из правил: целый ряд футболистов киевлян заболели коронавирусом, а последними из таковых стали Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, покинувшие расположение сборной накануне гостевого поединка Лиги наций против сборной Германии. Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал сложившуюся ситуацию и рассказал о проблемах с выборов состава на матчи из-за нестабильной ситуации с COVID-19.

"Назвать происходящее обычной ситуацией, разумеется, нельзя. Весь мир страдает, не только футбольные клубы. Это большой вызов для всех нас, важно проявить профессионализм и все свои лучшие качества, чтобы команда прогрессировала при нынешних обстоятельствах. У меня большой тренерский опыт, и сейчас это очень важно для работы. Если говорить непосредственно о происходящем в команде, то самый сложный момент – это неопределенность с составом. В любой момент может вылететь тот или иной игрок, в том числе и те, на кого возлагаются большие надежды в процессе подготовки к предстоящему поединку".

"Так, например, было с Владимиром Шепелевым, который провел сильный матч против Барселоны, мы очень надеялись на его качественную игру против Шахтера, но тесты показали положительный результат, и на поле он не вышел. Это сложные моменты, их невозможно предвидеть или предсказать. Постоянные потери в составе – это проблема. Но не та проблема, которую мы не могли бы решить. Да, Динамо потеряло очки в Лиге чемпионов, в чемпионате Украины, но это все поправимая ситуация".

"Нам действительно приходится в буквальном смысле "латать" состав и находить нестандартные решения. Некоторые из них – это приличный риск, но в футболе надо уметь рисковать. Например, мы долго определялись, кто сыграет против Барселоны на левом фланге обороны. У нас вылетели все, кто мог сыграть с точки зрения опыта и навыков, и тренерский штаб максимально тщательно проработал все "за" и "против" каждого варианта. Мы подняли все архивы, анализировали возможности каждого из кандидатов".

"Оказалось, что у де Пены банально нет опыта (изначально мы его видели в основе на этот матч), Вивчаренко не мог играть по медицинским причинам, Сирота вообще ни одной минуты не провел слева, и мы рискнули выставить Шабанова, который не играл в нынешнем сезоне. Важно, чтобы болельщики и журналисты понимали: нынешние сложности меня лично и наш тренерский штаб лишь дополнительно мотивируют. Не в моем характере сдаваться, я не ищу легкий вариант решения проблем, а ищу лучший путь для Динамо".

"Наши игроки настроены по-боевому. Динамо лидирует в чемпионате Украины и достойно сражается в Лиге чемпионов. Это наш курс, и мы планируем продолжать упорно работать, а команда должна прогрессировать и становиться лучше. Меня радует, что футболисты вникают в рекомендации врачей, с пониманием относятся ко всем медицинским нюансам. Игроки, которые не задействованы в тренировочном процессе, выполняют предписания медицинского штаба и делают все возможное, чтобы вернуться в строй. Это хороший подход и профессиональное отношение к делу".

"Те, кого вирус не коснулся, тренируются с большим усердием. Мы все прекрасно понимаем сложность задач – удержать лидерство в чемпионате Украины и не ударить лицом в грязь против грандов мирового футбола в Лиге чемпионов. Играть против Ювентуса и Барселоны само по себе тяжело, а с учетом больших кадровых потерь это большое испытание для нашей команды", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, следующая игра киевского Динамо состоится в ближайшие выходные, в субботу, 21 ноября. Вице-чемпионы Украины сыграют на выезде против Ингульца, дебютировавшего в украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Ранее Мирча Луческу также прокомментировал появившиеся слухи о его желании уйти из киевского Динамо, назвав их "выдумкой и чушью".