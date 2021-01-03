Украина

Генеральный директор Шахтера поделился мнением о грядущем расширении количества участников УПЛ.

Во второй части своего итогового интервью за 2020-й год генеральный директор Шахтера Сергей Палкин также обсудил положительные и отрицательные стороны будущего расширения числа участников украинской Премьер-лиги до 16-и команд.

"Вы знаете, 14 команд это был, или есть, такой переходный период, — начал свой ответ на соответствующий вопрос журналистки генеральный директор Шахтера, — Вообще, 14 команд — это самый неудачный вариант для проведения чемпионата. Это всего 26 туров, что слишком мало. Мы не сможем держать себя в тонусе, если у нас будет в году всего 26 матчей.

Читайте также: Палкин: Срна будет тренером Шахтера

Но так как это сезон крайне маленький: пандемия, останавливались, футболисты болели, в следующем (2021-м — ред.) году и сборные будут. Поэтому, такой формат для нас — своеобразное везение.

Со следующего сезона будет уже 16 команд. Если смотреть по стандарту, то это — идеальный баланс для нашего чемпионата. Но главный — качество команд, которые будут принимать участие в УПЛ. Честно говоря, я не уверен, что у нас наберется 16 команд, которые реально будут соответствовать уровню высшей лиги.

Читайте также: Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго

Мне не особо в это верится, но есть ассоциация, которая проверяет все эти клубы, видит всю "кухню" в этих клубах. Если она говорит, что эти 16 клубов есть, то она знает, что говорит. Просто мне слабо верится, что мы сможем набрать эти 16 клубов".

В данный момент сезона футболисты донецкого Шахтера находятся в отпуске, однако уже 15 января "горняки" соберутся в Турции для проведения двух последовательных тренировочных сборов.