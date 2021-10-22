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Чемпион СССР 1972 года ушел из жизни в возрасте 71 года.

Чемпион СССР 1972 года, а также заслуженный тренер Украины Сергей Морозов ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщил генеральный директор ТК Футбол 1/2/3 Александр Денисов в своем Instagram.

"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", — написал Денисов.

Морозов начинал свой путь в футболе с молодежной академии киевского Динамо, но в основную команду пробиться не смог из-за серьезной травмы. После этого он выступал за такие клубы, как винницкий Локомотив, черниговскую Десну, кадиевский Шахтер, ворошиловградоскую Зарю, московский ЦСКА и команду ГСВГ. Помимо этого на его счету есть один матч в составе сборной СССР в 1972 году.

Тренерский путь начался для Морозов в московском ЦСКА, после чего он работал с такими командами как ГСВГ, Искра (Смоленск), российское Динамо-Газовик, китайские Шоуган и Шэньян Дунбэй Люяо, винницкая Нива, туркменистанская Ниса, киевский ЦСКА, Борисфен, Прикарпатье, Ворскла и черкасский Днепр.

С сентября 2008 года Морозов работал футбольным аналитиком и экспертом на ТК Футбол 1/2/3.

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