Украина

Главный тренер Вереса дал комментарий перед матчем.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт уверен, что если его команда покажет свои лучшие качества, то наберет три очка.

"Мариуполь чем-то напоминает нашего предыдущего соперника — Черноморец. У азовцев молодая команда, которая играет в агрессивный футбол, используя короткие и средние передачи.

Поэтому, конечно, мы остерегаемся этого соперника. Серьезно настраиваемся. Прекрасно понимаем, что Мариуполю отступать некуда.

Но мы не подстраиваемся под игру соперника. Главное — играть в свою игру. Если проявим лучшие наши качества — победа будет за нами", — приводит слова Вирта.

Напомним, что матч Верес — Мариуполь состоится в субботу, 23 октября. Начало встречи запланировано на 14:00.