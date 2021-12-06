Украина

Пришло время подбить итоги голосования за лучшего тренера УПЛ в ноябре.

В ноябре любители украинской Премьер-лиги могли наблюдать за хорошими поединками. Некоторые из них заканчивались с совсем неожиданными результатами.

Многие тренеры сумели проявить себя с лучшей стороны, однако мы выделили троих: Роберто Де Дзерби (Шахтер), Игор Йовичевич (Днепр-1), Олег Дулуб (ПФК Львов). Среди этих специалистов мы и предложили выбрать нашим читателям лучшего.

Выбор читателей Football.ua

Наставник Днепра-1 Игор Йовичевич с огромным отрывом обошел в списке своих конкурентов. Наши читатели по достоинству оценили работу хорватского специалиста и его прогрессирующей команды, которая показывает привлекательную игру в УПЛ и Кубке Украины. На данный момент Днепр-1 занимает четвертую строчку в чемпионате, отставая от третьей Зари на один пункт, при этом имея игру в запасе.

Свой голос за Йовичевича отдали 972 респондента. Второе место в списке занял коуч донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби с 77 голосами. Олег Дулуб финишировал третьим. Белорусский специалист получил 53 голоса.

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