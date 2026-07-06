Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Англії встановив історичне досягнення у матчі проти Мексики на ЧС-2026.

Джуд Беллінгем записав своє ім'я до історії чемпіонатів світу, оформивши один із найшвидших дублів за всю історію турніру.

У поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026 проти збірної Мексики англієць двічі відзначився лише за 1 хвилину 38 секунд, що стало третім найкращим показником за швидкістю оформлення дубля на мундіалях.

Швидші досягнення належать лише двом футболістам:

Тоні Кроос — 1 хвилина 10 секунд (проти Бразилії, ЧС-2014);

Кіліан Мбаппе — 1 хвилина 35 секунд (проти Аргентини, ЧС-2022);

Джуд Беллінгем — 1 хвилина 38 секунд (проти Мексики, ЧС-2026).

Завдяки цьому досягненню півзахисник збірної Англії став автором одного з найвидатніших бомбардирських рекордів в історії світових першостей.