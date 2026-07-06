Півзахисник збірної Англії встановив історичне досягнення у матчі проти Мексики на ЧС-2026.
Беллінгем, getty images
06 липня 2026, 09:50
Джуд Беллінгем записав своє ім'я до історії чемпіонатів світу, оформивши один із найшвидших дублів за всю історію турніру.
У поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026 проти збірної Мексики англієць двічі відзначився лише за 1 хвилину 38 секунд, що стало третім найкращим показником за швидкістю оформлення дубля на мундіалях.
Швидші досягнення належать лише двом футболістам:
Тоні Кроос — 1 хвилина 10 секунд (проти Бразилії, ЧС-2014);
Кіліан Мбаппе — 1 хвилина 35 секунд (проти Аргентини, ЧС-2022);
Джуд Беллінгем — 1 хвилина 38 секунд (проти Мексики, ЧС-2026).
Завдяки цьому досягненню півзахисник збірної Англії став автором одного з найвидатніших бомбардирських рекордів в історії світових першостей.