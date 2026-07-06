Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Мексики прокоментував поразку від Англії.

Національна збірна Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 поступилась Англії.

Мексика — Англія 2:3 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "Ель Трі" Хав’єр Агірре прокоментував виступ власної команди.

"Я не можу звинувачувати своїх гравців. Це футбол. Ми зробили кілька помилок у пропущених голах, але це футбол. Ми повинні це прийняти.

У Англії чудова команда, а ми зробили все, що могли.

Дві втрати концентрації за півтори хвилини коштували нам вильоту з чемпіонату світу. Саме так і сталось. Великі змагання — це те, де подібні речі не вибачають. Не можна помилятись, бо інакше тебе за це миттєво покарають.

У нас було кілька грубих помилок, мені сумно через це, але гравці повинні зберігати спокій та пам’ятати, що в Англії чудова команда. Вітаю своїх гравців із виступом на цьому турнірі", — заявив мексиканський фахівець.

Наступний матч Англія проведе проти Норвегії в Маямі 12 липня, о 00:00.