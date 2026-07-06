Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Бразилії поставив Вінісіуса на шосте місце серед пенальтистів.

Національна збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 поступилась Норвегії.

Бразилія — Норвегія 1:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Одним із ключових моментів у цій зустрічі був пенальті на користь "пентакампеонів" на 14 хвилині, який не зміг реалізувати півзахисник Бруно Гімараес.

Після завершення гри головний тренер бразильців Карло Анчелотті розповів про ієрархію пенальтистів його команди, і чому саме таким був першочерговий вибір виконавців.

"Ми зібрали певну статистику перед турніром, і за всіма показниками найкращим був Рафінья.

Із доступних на цю гру гравців найкращим був Неймар, потім Ігор Тьяго, потім Бруно Гімараес, а потім Мартінеллі. Вінісіус? Він шостий у цьому переліку", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Норвегія проведе проти Англії в Маямі 12 липня, о 00:00.