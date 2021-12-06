Украина

Football.ua оглашает результаты голосования за лучшего игрока УПЛ в ноябре.

Футбольный ноябрь завершился, а это значит, что пришло время подвести итоги голосования за лучшего футболиста УПЛ по итогам месяца.

Мы выделили пятерку лучших по нашему мнению игроков, из которых читатели должны были выбрать своего кандидата на первое место. Среди номинантов оказались: Артем Довбик (Днепр-1), Оливье Тилль (Ворскла), Тете (Шахтер), Николай Матвиенко (Шахтер), Владислав Дубинчак (Днепр-1).

Лучший игрок по версии читателей Football.ua

Как и в случае с лучшим тренером месяца, с большим отрывом в данном голосовании победил форвард Днепра-1 Артем Довбик. Нападающий провел прекрасных ноябрь, записав в свой актив шесть голов в четырех матчах Премьер-лиги. Также форвард успел отметиться голом в матче за сборную Украины в важнейшей игре против Боснии и Герцеговины, что тоже, вероятно, повлияло на выбор читателей.

Довбик набрал 1180 голосов — 74,2 процента. Второй в списке — хавбек Ворсклы Оливье Тилль с 256 голосами. Третье место у Тете (54 голоса), четвертое у Николая Матвиенко (36 голосов) и пятое — У Владислава Дубинчака (29 голосов).

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