Украина

Андрій Павелко закликав колег допомогти закрити небо над Україною.

Президент УАФ Андрій Павелко закликав закрити небо над Україною, заявивши, що це врятує життя мирного населення, яке страждає через російську агресію.

"Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів в країнах Європи та усього світу. Я дуже вдячний вам за щоденні слова підтримки України. Але щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей і жінок потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною!

Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади і військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які мають вплив на таке рішення! Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких діток у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Херсоні, Києві та багатьох інших містах і селах України. Зараз вони знаходяться під постійним прицілом і бомбардуванннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей "страшний сон" закінчився.

Наші воїни хоробро захищають беззахисних мирних людей ціною власного життя. Наша держава зараз єдина як ніколи, об'єднанана навколо президента Володимир Зеленський і віри у перемогу над злом. Ми всі разом стримуємо навалу російського фашизму, яка вбиває і руйнує все на своєму шляху. Ми стримуємо їх просування до кордонів Європи і всього цивілізованого світу. Тому закриття неба над Україною — це безпека всього світу! Разом ми обов'язково переможемо темну силу російського фашизму! Слава Героям! Слава Україні!", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!