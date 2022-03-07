Андрій Павелко закликав колег допомогти закрити небо над Україною.
FACEBOOK.COM/ANDRIY.PAVELKO
07 марта 2022, 16:21
Президент УАФ Андрій Павелко закликав закрити небо над Україною, заявивши, що це врятує життя мирного населення, яке страждає через російську агресію.
"Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів в країнах Європи та усього світу. Я дуже вдячний вам за щоденні слова підтримки України. Але щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей і жінок потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною!
Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади і військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які мають вплив на таке рішення! Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких діток у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Херсоні, Києві та багатьох інших містах і селах України. Зараз вони знаходяться під постійним прицілом і бомбардуванннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей "страшний сон" закінчився.
Наші воїни хоробро захищають беззахисних мирних людей ціною власного життя. Наша держава зараз єдина як ніколи, об'єднанана навколо президента Володимир Зеленський і віри у перемогу над злом. Ми всі разом стримуємо навалу російського фашизму, яка вбиває і руйнує все на своєму шляху. Ми стримуємо їх просування до кордонів Європи і всього цивілізованого світу. Тому закриття неба над Україною — це безпека всього світу! Разом ми обов'язково переможемо темну силу російського фашизму! Слава Героям! Слава Україні!", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!