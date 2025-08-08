Україна

Також тренер висловився про травму Кевіна.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився після нічиєї (0:0) з Панатінаїкосом в третьому раунді кваліфікації ЛЄ щодо гри голкіпера Дмитра Різника, травми півзахисника Кевіна та матчу-відповіді.

"Щодо Різника: він чудовий гравець, воротар. До того ж дуже хороша людина. Я не здивований його грою чи сейвами. Він завжди там, де потрібно. Сподіваюся, у другому поєдинку його участь буде потрібна менше.

Щодо Кевіна: він обов’язково повернеться, але найважливіше, щоб він повернувся цілковито здоровим. Для нас здоров’я гравців на першому місці.

Як гратимемо за тиждень? Скажу чесно, я не вважаю, що щось потрібно покращувати в самій грі, тому що я нею дуже задоволений. Не збираюся нічого змінювати, просто намагатимемось краще відігравати окремі епізоди", — сказав Туран.

