Динамо хотіло підписати нападника ПСВ 19-річний Робін ван Дейвен відмовився від переходу до Києва.

Київське Динамо проявляло інтерес до нападника ПСВ Робіна ван Дейвена. Як повідомляє VoetbalPrimeur, 19-річний форвард яскраво розпочав сезон у складі Йонг ПСВ, де встиг забити п’ять м’ячів у перших чотирьох матчах та навіть отримав капітанську пов’язку. Така результативність одразу привернула увагу іноземних клубів.

Український клуб розглядав ван Дейвена як потенційне посилення атакувальної лінії та був готовий викласти за нього понад мільйон євро. Втім, за інформацією джерела, капітан першої команди ПСВ Стейн Схаарс відхилив пропозицію. Сам футболіст також не зацікавлений у зміні клубу й планує продовжити виступи у складі нідерландців, зосередившись на успішному старті сезону.

Варто зазначити, що контракт ван Дейвена з ПСВ завершується наприкінці поточного сезону.