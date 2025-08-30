Україна

Огундана Шола може продовжити кар'єру в УПЛ.

Вінгер Фламенгу Огундана Шола незабаром може стати гравцем київського Динамо. Про це повідомляє Flazoeiro.

За інформацією джерела, клуби домовились про трансфер 20-річного нігерійця.

Також зазначається, що футболіст вже вирушив до України для проходження медичного обстеження та підписання контракту.

Минулого сезону Шола провів 29 матчів на всіх рівнях, в яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

