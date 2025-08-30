Огундана Шола може продовжити кар'єру в УПЛ.
Огундана Шола, www.hudl.com
30 серпня 2025, 14:26
Вінгер Фламенгу Огундана Шола незабаром може стати гравцем київського Динамо. Про це повідомляє Flazoeiro.
За інформацією джерела, клуби домовились про трансфер 20-річного нігерійця.
Також зазначається, що футболіст вже вирушив до України для проходження медичного обстеження та підписання контракту.
Минулого сезону Шола провів 29 матчів на всіх рівнях, в яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.
