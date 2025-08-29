Ліга Європи

Панамський форвард поділився своїми думками після гри з Маккабі Тель-Авів.

Нападник київського Динамо Едуардо Герреро прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів (1:0), в якому він відзначився голом.

"Я думаю, що ми мали можливість пройти далі, але це футбол, тож іноді удача не на нашому боці, тому ми повинні продовжувати рухатись вперед.

Я був дійсно щасливий забити м'яч у ворота моєї колишньої команди – Маккабі Тель-Авів. Я дуже радий за себе і команду, що ми зробили все, що могли, у сьогоднішній грі. Але як я сказав, це футбол, тому ми повинні чекати і готуватися до Ліги конференцій.

Я намагаюся наполегливо працювати кожного дня і робити все, на що здатен, у кожному матчі, аби отримати шанс та можливість брати участь у більшій кількості ігор.

Динамо — Маккабі Тель-Авів 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги Європи

Ми повинні наполегливо працювати і показувати хороші результати у Лізі конференцій. Для нас це буде новим досвідом, це також хороший, сильний турнір, тому ми маємо боротися у кожній грі.

Усі знають, що я приєднався пізніше на зборах, оскільки довше був у розпорядженні національної команди. Звісно, мені було важко, через те, що я приєднався із запізненням, адже в той час, коли я був у збірній Панами, я теж брав участь у поєдинках. Але ми добре підготувалися та готові до наступних викликів, ми зосереджені та з нетерпінням чекаємо цього.

Очікування від цього сезону? Ми будемо боротися за чемпіонство та Кубок країни, а також хочемо вдало виступити у Європі. Та найважливіше – захистити титул переможця УПЛ.

Дуже сумно, що ми перемогли сьогодні, але не пройшли далі. Ми заслуговували на те, аби перемогти у протистоянні та кваліфікуватися до Ліги Європи. Та тепер ми зосереджені на Лізі конференцій і внутрішньому чемпіонаті", — наводить слова Герреро прес-служба клубу.

Раніше стали відомі суперники Динамо в основному етапі Ліги конференцій.