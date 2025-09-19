Україна

Ексгравець збірної України завершив короткий етап кар’єри в аматорському клубі.

Авангард Лозова оголосив про завершення співпраці з півзахисником Денисом Олійником. У клубі подякували футболісту за внесок у розвиток команди та зазначили, що, попри нетривалий період виступів, він залишив помітний слід в історії колективу.

Олійник приєднався до Авангарда у серпні 2025 року разом із Євгеном Селіним. За свою кар’єру хавбек встиг пограти у багатьох українських та європейських клубах, серед яких Динамо, Арсенал Київ, Металіст, Дніпро, Вітесс, Дармштадт, Десна, Ворскла та ЛНЗ.

У складі національної збірної України він провів 12 матчів. Наприкінці 2024 року Олійник оголосив про завершення професійної кар’єри, після чого приєднався до аматорського клубу з Лозової.