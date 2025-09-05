Україна

Молодий хавбек залишив Рух і став гравцем черкаської команди.

ЛНЗ офіційно оголосив про підписання контракту з молодим півзахисником Євгенієм Пастухом, який раніше належав львівському Руху. Про це повідомила пресслужба клубу з Черкас.

Перехід 21-річного українця відбувся на правах вільного агента. Терміни угоди не уточнюються.



У складі юнацької команди Руха двічі ставав чемпіоном України U-19 у сезонах-2021/22 та 2022/23. За першу команду Руха Пастух провів 58 матчів, у яких забив 5 м’ячів та віддав 4 результативні передачі.

Також у 2024 році новачок ЛНЗ потрапляв до списку номінантів на премію Golden Boy, що вручається найкращому юному футболісту.