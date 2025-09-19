Інше

Угода з українським хавбеком розрахована до літа 2026 року.

Колишній півзахисник Динамо, Ворскли та Дніпра Роман Безус продовжить свою кар'єру у складі кіпрського клубу Анортосіс. Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією порталу, угода з 34-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Останнім клубом Романа була Омонія, яку він залишив минулого літа. Минулого сезону він провів 16 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Після трьох турів Анортосіс набрав два очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.