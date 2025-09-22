Україна

Тренер Олександрії подякував гравцям за характер та камбек.

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко поділився враженнями після матчу 6‑го туру УПЛ, в якому його команда здобула нічийний результат 2:2 з Динамо.

"Для нашої команди — це дуже важлива нічия. В першу чергу тому, що це вольова нічия. Дякую хлопцям, що вони попри всі труднощі сьогодні змогли переломити хід зустрічі і здобули важливий бал", — зазначив Нестеренко.

Фахівець додав, що матч був особливо складним: "Обидва поєдинки з Динамо за ці дні були непростими, але сьогоднішній, напевно, — більш важкий. У попередній грі нам допомагали наші вболівальники, а це дуже важливий фактор".

Для Олександрії це перша нічия у сезоні УПЛ. Команда має 4 очки і посідає 13‑те місце в турнірній таблиці.

Наступний матч Олександрія зіграє вдома 27 вересня проти СК Полтава в рамках 7‑го туру УПЛ.