Молодий українець гратиме за команду Нестеренка.
Дмитро Кремчанін, fcdynamo
05 вересня 2025, 19:18
Олександрія підписала контракт з півзахисником Дмитром Кремчаніним з київського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт киян.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, 20-річний українець приєднався до Олександрії на правах вільного агента. З футболістом підписано трудову угоду до 30 червня 2027 року.
Зазначимо, що останні три сезони Кремчанін виступав за Динамо U-19, загалом провівши за юнацьку команду "біло-синіх" 88 матчів та забивши 46 голів. Минулого сезону він став найкращим бомбардиром української юнацької першості.
Раніше повідомлялося, що Олександрія попрощалася з Беляєвим.