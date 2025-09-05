Україна

Молодий українець гратиме за команду Нестеренка.

Олександрія підписала контракт з півзахисником Дмитром Кремчаніним з київського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, 20-річний українець приєднався до Олександрії на правах вільного агента. З футболістом підписано трудову угоду до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що останні три сезони Кремчанін виступав за Динамо U-19, загалом провівши за юнацьку команду "біло-синіх" 88 матчів та забивши 46 голів. Минулого сезону він став найкращим бомбардиром української юнацької першості.

