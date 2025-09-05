Україна

За клуб із Кіровоградщини гравець провів 33 матчі.

Лівий півзахисник Олександр Беляєв залишив Олександрію, передає офіційний сайт клубу.

Україна трансферна. Літні переходи-2025

Повідомляється, що контракт із 25-річним українцем "припинено за обопільною згодою сторін". До "поліграфів" гравець приєднався на правах вільного агента в липні 2023 року, залишивши турецький Генчлербірлігі.

На рахунку Беляєва два гола та один асист у 33-х матчах за Олександрію в усіх турнірах. Олександр допоміг клубу з Кіровоградщини здобути "срібло" чемпіонату України-2024/25.

Раніше він також виступав за ПФК Львів, Дніпро-1, ВПК-Агро, Сабуртало Тбілісі й кропивницьку Зірку.

Нагадаємо, нещодавно склад "поліграфів" поповнив талант Динамо Київ.