Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми емоціями після гри з Зорею.

Півзахисник донецького Шахтаря Ізакі Сілва прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (1:0), у якому він відзначився дебютним голом за "гірників".

"Неймовірні емоції, важко описати цей момент словами. Дякую Богові за все в моєму житті, уся слава і честь йому. Я дуже радий, що забив свій перший гол, справді щасливий, емоції просто переповнюють. Вітаю всю команду! Працюємо далі.

У моменті з голом м’яч прийшов до мене, я побачив Лукаса, зіграв з ним у стінку та забив гол. Дуже радий, тож тепер святкуватиму з командою.

Чого команді не вистачало до 88 хвилини? Гадаю, в останній третині бракувало базових речей. Слід краще визначати деталі, виходити вперед, завершувати атаки та закривати гру раніше. Ми трішки грішимо в цих деталях, але наша команда зіграла чудово. Бракувало лише завершення та уваги до деталей. Дякувати Богові, я влучив – і ми перемогли. Головне – три очки.

Український футбол — це новинка для мене, усе нове, ліга… Але вважаю, що адаптуюся добре. Уся команда мене дуже добре прийняла, і це значно допомагає. Щодо ліги, вона дуже конкурентна, сильні футболісти, і це ускладнює матчі, тож іноді доводиться опускатися нижче, щоб грати з іншими. Ми перемогли, і це головне", — наводить слова Сілви прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Зоря.