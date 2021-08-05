ЧМ-2022. Отбор
В первых трех турах система ВАР не работала из-за логистических проблем на фоне пандемии коронавируса.
УАФ
05 августа 2021, 16:41
Осенние матчи европейского отборочного цикла ЧМ-2022 пройдут с использованием системы ВАР, сообщает официальный сайт УЕФА.
УЕФА подтверждает, что по соглашению ФИФА в оставшихся матчах европейской квалификации чемпионата мира будет использоваться система ВАР. Система будет работать во всех матчах отборочного цикла уже с четвертого тура, то есть начиная с сентября.
Решение об этом Исполнительный комитет УЕФА, членом которого является президент УАФ Андрей Павелко, принял в июле текущего года.
Напомним, в первых трех турах отбора ЧМ-2022 система ВАР была недоступна из-за логистических проблем на фоне пандемии коронавируса.
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