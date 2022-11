У завершальному матчі понеділка, 21 листопада, збірна Вельсу розписали мирову з командою США — 1:1. Голом у складі британської команди відзначився Гарет Бейл, який наприкінці зустрічі реалізував власноруч зароблений пенальті.

Саме 33-річний гравець Лос-Анджелеса був визнаний найкращим гравцем поєдинку за версією спонсора FIFA — пива Budweiser.

Свій наступний матч валлійці зіграють 25 листопада о 12:00 їм протистоятиме Іран. У цей же день о 21:00 американці зіграють з англійцями.

