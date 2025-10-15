Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.
 

Естонія — Молдова 1:1
Голи: Кайт (12) — Штефан Бодіштяну (64)

Латвія — Англія 0:5
Голи: Гордон (26), Кейн (44, 45+3, пен.), Циганікс (аг, 59), Езе (86)

Англія офіційно забезпечила собі путівку на ЧС-2026

Андорра — Сербія 1:3
Голи: Гійом Лопес (17) — Крістіан Гарсія (аг, 19), Влахович (54), Мітрович (77, пен.)

Іспанія — Болгарія 4:0
Голи: Меріно (35, 57), Чернев (аг, 79), Оярсабаль (90+2, пен.)

Іспанія демонструє свою силу у групі, здобуваючи розгромну перемогу.

Португалія — Угорщина 2:2
Голи: Кріштіану Роналду (22, 45+3) — Салаї (9), Собослаї (90+1)

Напружена нічия у Лісабоні: португальці не змогли вирвати три очки, тому їхній вихід до фінального турніру поки відкладається.

Італія — Ізраїль 3:0
Голи: Ретегі (45+2, пен., 74), Манчіні (90+3)

Італійці святкують впевнену перемогу та продовжують боротьбу з Норвегією за лідерство у групі I.

Туреччина — Грузія 4:1
Голи: Їлдиз (16), Демірал (22, 52), Акгюн (35) — Кочорашвілі (65)

Туреччина продовжує полювати за Іспанією у перегонах за перше місце.

Ірландія — Вірменія 1:0
Гол: Фергюсон (70)

Вилучення: Барсегян, 52 (Вірменія)

Ірландці беруть мінімальну, але першу перемогу у цьому відборі до чемпіонату світу.