До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 14 жовтня.
Кріштіану Роналду, Getty Images
15 жовтня 2025, 00:00
Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.
Естонія — Молдова 1:1
Голи: Кайт (12) — Штефан Бодіштяну (64)
Латвія — Англія 0:5
Голи: Гордон (26), Кейн (44, 45+3, пен.), Циганікс (аг, 59), Езе (86)
Англія офіційно забезпечила собі путівку на ЧС-2026!
Андорра — Сербія 1:3
Голи: Гійом Лопес (17) — Крістіан Гарсія (аг, 19), Влахович (54), Мітрович (77, пен.)
Іспанія — Болгарія 4:0
Голи: Меріно (35, 57), Чернев (аг, 79), Оярсабаль (90+2, пен.)
Іспанія демонструє свою силу у групі, здобуваючи розгромну перемогу.
Португалія — Угорщина 2:2
Голи: Кріштіану Роналду (22, 45+3) — Салаї (9), Собослаї (90+1)
Напружена нічия у Лісабоні: португальці не змогли вирвати три очки, тому їхній вихід до фінального турніру поки відкладається.
Італія — Ізраїль 3:0
Голи: Ретегі (45+2, пен., 74), Манчіні (90+3)
Італійці святкують впевнену перемогу та продовжують боротьбу з Норвегією за лідерство у групі I.
Туреччина — Грузія 4:1
Голи: Їлдиз (16), Демірал (22, 52), Акгюн (35) — Кочорашвілі (65)
Туреччина продовжує полювати за Іспанією у перегонах за перше місце.
Ірландія — Вірменія 1:0
Гол: Фергюсон (70)
Вилучення: Барсегян, 52 (Вірменія)
Ірландці беруть мінімальну, але першу перемогу у цьому відборі до чемпіонату світу.