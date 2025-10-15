Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 14 жовтня.

Актуальні турнірні таблиці у європейському відборі до ЧС-2026 доступні за цим посиланням.



Естонія — Молдова 1:1

Голи: Кайт (12) — Штефан Бодіштяну (64)

Латвія — Англія 0:5

Голи: Гордон (26), Кейн (44, 45+3, пен.), Циганікс (аг, 59), Езе (86)

Англія офіційно забезпечила собі путівку на ЧС-2026!

Андорра — Сербія 1:3

Голи: Гійом Лопес (17) — Крістіан Гарсія (аг, 19), Влахович (54), Мітрович (77, пен.)

Іспанія — Болгарія 4:0

Голи: Меріно (35, 57), Чернев (аг, 79), Оярсабаль (90+2, пен.)

Іспанія демонструє свою силу у групі, здобуваючи розгромну перемогу.

Португалія — Угорщина 2:2

Голи: Кріштіану Роналду (22, 45+3) — Салаї (9), Собослаї (90+1)

Напружена нічия у Лісабоні: португальці не змогли вирвати три очки, тому їхній вихід до фінального турніру поки відкладається.

Італія — Ізраїль 3:0

Голи: Ретегі (45+2, пен., 74), Манчіні (90+3)

Італійці святкують впевнену перемогу та продовжують боротьбу з Норвегією за лідерство у групі I.

Туреччина — Грузія 4:1

Голи: Їлдиз (16), Демірал (22, 52), Акгюн (35) — Кочорашвілі (65)

Туреччина продовжує полювати за Іспанією у перегонах за перше місце.

Ірландія — Вірменія 1:0

Гол: Фергюсон (70)

Вилучення: Барсегян, 52 (Вірменія)

Ірландці беруть мінімальну, але першу перемогу у цьому відборі до чемпіонату світу.