Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 14 жовтня 2025 року.

Збірна Італії напередодні переграла Ізраїль у матчі сьомого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

"Скуадра Адзурра" продовжує перегони з Норвегією, і цього разу проти Ізраїлю набагато більше говорили про політичний підтекст протистояння, аніж про власне зміст зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Ізраїль у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Італія — Ізраїль 3:0

Голи: Ретегі (45+2, пен., 74), Манчіні (90+3)

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Калафіорі, Дімарко — Барелла, Локателлі (Крістанте, 86), Тоналі (Пікколі, 90) — Кам’язо (Спінаццола, 85), Ретегі (Камб’ягі, 90+2), Распадорі (Еспозіто, 46).

Ізраїль: Глазер — Даса (Мізрахі, 89), Балтакса, Блорян, Ревіво — Перец (Абу Фані, 75), Глух, Халайлі (Туріель, 73) — Бітон, Барібо (Тургеман, 72), Соломон (Шуа, 89).

Попередження: Тоналі, Барелла