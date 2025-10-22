Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фахівець готуватиме команду до матчів листопада у кваліфікації ЧС-2026.

Футбольна асоціація Чехії офіційно призначила Ярослава Кестля виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

"Листопадовий матч збірної швидко наближається, і для нас було важливо зберегти наступність", – заявив президент асоціації Давід Трунда.

Кестль готуватиме команду до двох листопадових поєдинків: товариської гри проти Сан-Марино (13 листопада) та вирішального матчу європейської кваліфікації ЧС-2026 проти Гібралтару (17 листопада).

На цей момент Чехія посідає друге місце у відбірковій групі L з 13 очками.

Раніше Ярослав Кестль працював у штабі Івана Гашека, який очолював національну команду з січня 2024 року.