Фахівець готуватиме команду до матчів листопада у кваліфікації ЧС-2026.
Ярослав Кестль, getty images
22 жовтня 2025, 20:49
Футбольна асоціація Чехії офіційно призначила Ярослава Кестля виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.
"Листопадовий матч збірної швидко наближається, і для нас було важливо зберегти наступність", – заявив президент асоціації Давід Трунда.
Кестль готуватиме команду до двох листопадових поєдинків: товариської гри проти Сан-Марино (13 листопада) та вирішального матчу європейської кваліфікації ЧС-2026 проти Гібралтару (17 листопада).
На цей момент Чехія посідає друге місце у відбірковій групі L з 13 очками.
Раніше Ярослав Кестль працював у штабі Івана Гашека, який очолював національну команду з січня 2024 року.