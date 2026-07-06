Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Норвегії зізнався, що історичний успіх над п'ятиразовими чемпіонами світу перевершив його найсміливіші очікування.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився емоціями після перемоги над Бразилією з рахунком 2:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Форвард заявив, що цей результат став особливим моментом не лише для команди, а й для всієї країни.

"Важко підібрати слова. Не так часто буває, що мені нічого сказати, але зараз саме такий момент."

Голанд зазначив, що успіх став можливим завдяки прогресу всієї команди, яка навчилася впевненіше діяти з м'ячем і контролювати перебіг гри навіть проти найсильніших суперників.

"Ми навчилися краще працювати з м’ячем. У нас з’явилося більше впевненості як у кожного футболіста, так і в збірної загалом."

"Якщо чесно, я ніколи не думав, що це можливо. Я мріяв зіграти за Норвегію на чемпіонаті світу, але ніколи не очікував перемогти Бразилію."

Форвард також наголосив, що нинішній успіх є результатом тривалої командної роботи.

"Це поступовий процес. Потрібні сильні футболісти, але найважливіше – бути сильною командою. Я вже говорив і повторю ще раз: це змінить Норвегію не лише у футбольному плані, а й за його межами."

"Ми поважаємо суперників, але тепер маємо сміливість контролювати гру навіть проти Бразилії. Це справді неймовірно."

Окремо Голанд відзначив власне досягнення, адже після цього матчу його бомбардирський доробок на чемпіонатах світу зріс до семи м'ячів.

"Якщо бути відвертим, сім голів за Норвегію на чемпіонаті світу – це особливе досягнення. Це важко описати словами. Іноді мені здається, що потрібно себе ущипнути, щоб повірити в те, що відбувається", — сказав нападник для VG.

Після сенсаційної перемоги над Бразилією збірна Норвегії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де зустрінеться зі збірною Англії.