Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Мексика та Англія.

Національні збірні Мексики та Англії зіграють у Мехіко матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Хав'єр Агірре, після перемоги над Еквадором (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Томас Тухель, на тлі перемоги над ДР Конго (2:1), залучив до стартового складу Квансу та Саку на правий фланг, тоді як на протилежному боці атаки гратиме Гордон.

Мексика: Ранхель — Х. Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо — Мора, Ліра, Ромо — Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес.

Запасні: Асеведо, Очоа, Е. Альварес, Реєс, М. Чавес, Фідальго, Пінеда, Варгас, Л. Чавес, Гутьєррес, Вега, С. Хіменес, А. Гонсалес, Уерта, Г. Мартінес.



Англія: Пікфорд — Кванса, Конса, Геї, О’Райлі — Андерсон, Райс — Сака, Беллінгем, Гордон — Кейн.