Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голанд дублем вибив Бразилію з ЧС-2026

Команда Столе Солбаккена впевнено веслує в напрямку чвертьфіналу мундіалю, а бразильці все так само не знають дороги в Європу в плейоф чемпіонатів світу.

Бразилія — Норвегія, Getty Images