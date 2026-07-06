Команда Столе Солбаккена впевнено веслує в напрямку чвертьфіналу мундіалю, а бразильці все так само не знають дороги в Європу в плейоф чемпіонатів світу.
Бразилія — Норвегія, Getty Images
06 липня 2026, 01:05
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Бразилія — Норвегія 1:2
Голи: Неймар, 90+10 (пен.) — Голанд, 79, 90
На 14-й хвилині Бруно Гімараес (Бразилія) не забив пенальті (воротар).
Бразилія: Аліссон — Даніло да Сілва, Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Раян (Даніло Олівейра, 68), Гімараес (Едерсон, 79), Каземіро, Марітнеллі (Неймар, 68) — Кунья (Ендрік, 58), Вінісіус.
Норвегія: Нюланн — Рюерсон (Еурснес, 63), Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 46), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 46).
Попередження: Неймар