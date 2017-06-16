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Защитник Реймса Антуан Конте продолжит свою карьеру в иерусалимском Бейтаре.

Официальный твиттер Бейтара сообщает о подрписании контракта с защитником Реймса Антуаном Конте.

По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 2 млн евро. Соглашение защитника рассчитано на 2 года.

В декабре прошлого года Конте битой нанес серьезные увечия прохожему. Футболист ссорился со своей девушкой, а случайный прохожий попытался ее защитить. После этого Реймс официально выразил осуждение действий Антуана.

В нынешнем сезоне 23-летний экс-защитник ПСЖ провел лишь 9 матчей в Лиге 2.