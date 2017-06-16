Защитник Реймса Антуан Конте продолжит свою карьеру в иерусалимском Бейтаре.
Антуан Конте (в центре), фото фк бейтар
16 июня 2017, 18:09
Официальный твиттер Бейтара сообщает о подрписании контракта с защитником Реймса Антуаном Конте.
По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 2 млн евро. Соглашение защитника рассчитано на 2 года.
В декабре прошлого года Конте битой нанес серьезные увечия прохожему. Футболист ссорился со своей девушкой, а случайный прохожий попытался ее защитить. После этого Реймс официально выразил осуждение действий Антуана.
В нынешнем сезоне 23-летний экс-защитник ПСЖ провел лишь 9 матчей в Лиге 2.