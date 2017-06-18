Англия

Опорный хавбек Гента Сандер Берге может в ближайшее время перейти в Арсенал.

19-летний норвежец, ранее выступавший за Волеренгу, лишь в прошлом сезоне перебрался в чемпионат Бельгии.

Как сообщает Daily Mirror, в течение продолжительного времени за развитием Берге следил Арсенал, который теперь готов сделать предложение по игроку.

За перспективного хавбека Канониры согласны выложить 18 млн фунтов, однако при этом лондонцам придется выдержать конкуренцию с Севильей, Монако и Эвертоном, которые также претендуют на Сандера.

В завершившемся сезоне Берге провел за Гент 15 поединков, не отметившись результативными действиями.