Англия

Полузащитник Челси Неманья Матич может перебраться на Олд Траффорд.

Как сообщает goal.com, Матич хотел бы играть под руководством Жозе Моуриньо, при котором выступал в Челси. Португалец ищет хавбека оборонительного плана, и 28-летний футболист один из вероятных кандидатов на переход в стан Красных Дьяволов.

Рыночная стоимость Матича оценивается в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 35 матчей, забив один гол и отдав восемь результативных передач.