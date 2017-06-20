Полузащитник Челси Неманья Матич может перебраться на Олд Траффорд.
Неманья Матич, Getty Images
20 июня 2017, 17:49
Как сообщает goal.com, Матич хотел бы играть под руководством Жозе Моуриньо, при котором выступал в Челси. Португалец ищет хавбека оборонительного плана, и 28-летний футболист один из вероятных кандидатов на переход в стан Красных Дьяволов.
Рыночная стоимость Матича оценивается в 35 миллионов евро.
В прошедшем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 35 матчей, забив один гол и отдав восемь результативных передач.