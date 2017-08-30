Англия

Кристал Пэлас намерен опередить Ренн в борьбе за форварда Вест Хэма Диафру Сако.

Вест Хэм и Ренн были близки к согласованию трансфера форварда Диафры Сако за 9,7 миллионов евро.

Как утверждает Sky Sports, "молотки" даже позволили сенегальцу отправиться на медицинское обследование во французский клуб, которое он успешно прошел.

Тем не менее, перехватить Сако пытается Кристал Пэлас, предложивший за форварда 10,8 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Сако отыграл за Вест Хэм лишь четыре матча Премьер-лиги, пропустив большую часть кампании из-за травм.