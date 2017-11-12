Англия

Защитник МЮ Люк Шоу может покинуть текущий клуб за сумму в размере 20 миллионов фунтов.

По информации The Times, Люк Шоу будет разрешено покинуть "красных дьяволов", если один из клубов предложит за 22-летнего футболиста 20 миллионов фунтов.

Любопытно, что контракт Шоу с Манчестер Юнайтед заканчивался 30 июня 2018 года, но чтобы не упустить возможность подзаработать на игроке, руководство клуба решило воспользоваться соответствующий опцией продления на один год, которая присутствует в соглашении.

Сообщается, что некий интерес к Шоу проявляют несколько английских клубов, среди которых Эвертон, Ман Сити, Челси и Арсенал, но нет никакой конкретики.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.