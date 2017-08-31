Полузащитник Лестера Нампали Менди отправился в Ниццу на правах аренды до конца сезона.
Нампали Менди, ogcnice.com
31 августа 2017, 21:49
Ницца взяла в годичную аренду полузащитника Лестера Нампали Менди, сообщает официальный сайт французского клуба.
Менди перешел в Лестер прошлым летом из Ниццы за 13 миллионов фунтов, но в своей дебютной кампании за "лис" 25-летний француз провел лишь восемь матчей.
В период с 2013-го по 2016-й год Менди отыграл за Ниццу 121 матч во всех турнирах и забил один гол.