Полузащитник РБ Лейпциг Наби Кейта летом может перебраться в Баварию.
Наби Кейта, Getty Images
05 марта 2017, 14:31
Как сообщает Bild, Бавария проявляет заинтересованность в гвинейском полузащитнике Лейпцига.
Помимо мюнхенской команды, трансферные слухи связывают Кейту с Арсеналом, Ливерпулем и дортмундской Боруссией.
После 23 туров Бундеслиги Лейпциг занимает вторую строчку в таблице и отстает от лидера чемпионата Баварии на семь очков.
В этом сезоне за свою команду Наби Кейта провел 22 поединка, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.