Германия

Полузащитник РБ Лейпциг Наби Кейта летом может перебраться в Баварию.

Как сообщает Bild, Бавария проявляет заинтересованность в гвинейском полузащитнике Лейпцига.

Помимо мюнхенской команды, трансферные слухи связывают Кейту с Арсеналом, Ливерпулем и дортмундской Боруссией.

После 23 туров Бундеслиги Лейпциг занимает вторую строчку в таблице и отстает от лидера чемпионата Баварии на семь очков.

В этом сезоне за свою команду Наби Кейта провел 22 поединка, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.