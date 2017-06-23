Германия

Футболист Боруссии Д Усману Дембеле может продолжить играть в футбол в Испании.

Барселона, скорее всего, отложит приобретение форварда дортмундской Боруссии Усману Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, данный переход может быть совершен следующим летом.

По итогам сезона Дембеле получил награду лучшему молодому игроку Бундеслиги.

В прошлом сезоне на счету Усмана 32 матча в Бундеслиге, в которых он отметился 6 голами и 12 ассистами.