Германия

Форвард Вольфсбурга Дивок Ориги может остаться в немецком клубе на постоянной основе.

Дивок Ориги в последних матчах продемонстрировал хорошую игровую форму, что может вынудить Вольфсбург попытаться выкупить бельгийца у Ливерпуля.

В ближайшее время "волки" свяжутся с "красными", чтобы попытаться договориться о сделке.

"Понятно, что не попытаться удержать Ориги в Вольфсбурге было бы глупо", — приводит слова спортивного директора "волков" Олафа Ребе Sportbuzzer.

Отметим, что годичная аренда Дивока Ориги обошлась Вольфсбурга в 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 22-летнего бельгийца 9 матчей в Бундеслиги, в которых он забил 4 гола.

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