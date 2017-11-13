Форвард Вольфсбурга Дивок Ориги может остаться в немецком клубе на постоянной основе.
Дивок Ориги, Getty Images
13 ноября 2017, 01:36
Дивок Ориги в последних матчах продемонстрировал хорошую игровую форму, что может вынудить Вольфсбург попытаться выкупить бельгийца у Ливерпуля.
В ближайшее время "волки" свяжутся с "красными", чтобы попытаться договориться о сделке.
"Понятно, что не попытаться удержать Ориги в Вольфсбурге было бы глупо", — приводит слова спортивного директора "волков" Олафа Ребе Sportbuzzer.
Отметим, что годичная аренда Дивока Ориги обошлась Вольфсбурга в 6,5 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету 22-летнего бельгийца 9 матчей в Бундеслиги, в которых он забил 4 гола.
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