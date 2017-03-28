Италия

Интер хочет получить полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелу, отправив в Лондон футболиста своей команды Марцело Брозовича.

По информации Corriere dello Sport, Нерадзурри заинтересованы в услугах Ламелы. Но Интер не хочет платить деньги за аргентинца, миланская команда готова отдать Шпорам за Эрика Марцело Брозовича.

Отметим, что Ламела уже играл в Серии А в период с 2011 по 2013 года, когда защищал цвета Ромы.

Текущий контракт Эрика со Шпорами заканчивается летом 2018 года.

Напомним, что Ламела последний раз выходил на поле в октябре 2016 года. Сейчас 25-летний футболист в Аргентине восстанавливался от травмы бедра.