Италия

Защитник Милана Габриэль Палетта может продолжить карьеру в Торино.

Как сообщил агент Габриэля Палетты Мартин Гастадисеньо, он уже успел провести первые переговоры со спортивным директором Торино по поводу переезда в Турин защитника Милана.

"Принципиальное соглашение с Торино уже достигнуто, и в конце июня или начале июля мы начнем обговаривать детали, — сообщил Tuttosport агент. – После того, как мне сообщили, что Милан не собирается продлевать контракт, истекающий в 2018 году, ко мне уже обращались представители Дженоа, но Габриэль не захотел переезжать в Геную".

В сезоне-2016/2017 31-летний аргентинец сыграл за Милан 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.