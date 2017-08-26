Миланский клуб согласовал условия личного контракта с защитником Арсенала Шкодраном Мустафи.
Шкодран Мустафи, Getty Images
26 августа 2017, 13:45
"Нерадзурри" собираются усилить защиту 25-летним немецким беком, который уже дал свое согласие на переход в Интер.
Как сообщает Gianluca Di Marzio, миланский клуб договорился с Мустафи по всем условиям личного контракта, и теперь осталось провести переговоры с Арсеналом.
Интер намерен взять Шкодрана в годичную аренду с правом выкупа, в то время как Арсенал настаивает, чтобы выкуп был обязательным.
В прошлом сезоне Мустафи провел за "канониров" 26 матчей, отличившись 1 голом.