Италия

Миланский клуб согласовал условия личного контракта с защитником Арсенала Шкодраном Мустафи.

"Нерадзурри" собираются усилить защиту 25-летним немецким беком, который уже дал свое согласие на переход в Интер.

Как сообщает Gianluca Di Marzio, миланский клуб договорился с Мустафи по всем условиям личного контракта, и теперь осталось провести переговоры с Арсеналом.

Интер намерен взять Шкодрана в годичную аренду с правом выкупа, в то время как Арсенал настаивает, чтобы выкуп был обязательным.

В прошлом сезоне Мустафи провел за "канониров" 26 матчей, отличившись 1 голом.