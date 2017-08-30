Италия

"Нерадзурри" намерены усилиться нападающим Ливерпуля Дивоком Ориги.

Издание ТМВ информирует о том, что в гонку за Ориги вступил Интер. Итальянцы хотят арендовать футболиста на один сезон.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются Тоттенхэм, Ньюкасл, Кристал Пэлас, Сампдория, Вольфсбург, Вердер и Байер.

Также была информация, что Ливерпуль пытается включить Ориги в сделку с Монако по Лемару.

На счету бельгийца один выход на замену в АПЛ, который не увенчался результативными действиями.